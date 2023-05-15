Сили оборони просунулися на флангах Бахмута до 2 км - Череватий

Захисники України протягом останніх двох діб просунулися на флангах у районі Бахмута від 350 м до 2 км на деяких ділянках. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері телемарафону в понеділок, 15 травня.

Череватий розповів, що за цю добу на Бахмутському напрямку сталося 34 бойові зіткнення, окупанти 479 разів вели обстріл з різних систем і здійснили чотири авіанальоти.

Сили оборони ліквідували 149 окупантів і поранили 160, шістьох - взяли в полон. Також за добу підбили дві ворожі БМП, дві бронемашини, три безпілотники і знищили російський склад із боєприпасами.

"Ворог чинить дикий спротив... намагається захопити саме [Бахмут], докладаючи неймовірних зусиль. Наші воїни тримають оборону, виявляючи вершини мужності, героїзму, витримки і кмітливості, щоб стримати натиск ворога. А коли з'являється можливість атакувати ворога на флангах, це робиться", - сказав речник.

Він нагадав, що багатомісячна оборонна операція спрямована на те, аби повністю виснажити ворога, і додав, що окупанти "потрапили в Бахмутську пастку".

"Наразі Бахмут - певна точка біфуркації... подальшого вирішення конфлікту, особливо на цьому напрямку. Все йде до того, що якщо ворог не знайде можливості відновлювати свій особовий склад, його буде просто знищено", - заявив Череватий.

14 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що захисники України продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, захопили понад десять позицій РФ на півночі та півдні від околиць Бахмута і зачистили значну площу лісового масиву біля Іванівського. Також вони взяли в полон окупантів.

15 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що просування українських військових на Бахмутському напрямку - перший, але поки частковий успіх наступальних дій при проведенні операції з оборони Бахмута.