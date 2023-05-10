У Міноборони спростували фейки РФ про "ліквідацію українських командувачів"

У Міноборони України спростували фейки, що їх поширює роспропаганда, про нібито ліквідацію українських командувачів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - запевнила Маляр.

Вона додала, що "зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська".

"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, у яких умовах воює наше командування", - підкреслила заступниця міністра.

Журналісти видань "ІРС-Херсон" та "ІРС-Генічеськ" упродовж квітня 2023 року відстежували у медіа Півдня і Криму, а також на сторінках у соцмережах дезінформацію, фейки, матеріали із ознаками інформаційних спецоперацій в умовах збройного конфлікту і агресії Росії проти України. Аналіз також охоплював публікації в російських медіа, які стосуються ситуації на тимчасово окупованих РФ територіях українського півдня.

Центр журналистских расследований