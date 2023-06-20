Якщо Путін застосує ядерну зброю, санкції для Росії мають стати пекельними - Данілов

Якщо Російська Федерація наважиться застосувати тактичну ядерну зброю у війні з Україною, світ повинен дуже жорстко відреагувати, адже це буде зовсім інша війна, інша відповідальність РФ та пекельні санкції для неї.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи заяву президента США Джо Байдена про реальність застосування Росією тактичної ядерної зброї.

"Я дотримуюсь думки, що все треба було вчасно зупиняти. Бо такого агресора, такого садиста, як Путін, треба було зупинити ще у 2008 році, але на жаль цього не сталося. Маємо на сьогодні війну на нашій території. Те, що стосується погроз використання тактичної ядерної зброї, маємо на увазі, не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді мають бути санкції, вони мають бути пекельними для того, щоб це максимально швидко закінчилось", - зазначив Данілов.

Він зауважив, що у разі застосування тактичної ядерної зброї це вже буде "зовсім інша війна, інша відповідальність, інші дії наших партнерів".

Також Секретар РНБО відзначив, що терористичний акт на Каховській ГЕС - це одна справа, інша - це використання тактичної ядерної зброї. Данілов висловив сподівання, що РФ не вдасться до такого злочину.

"Я можу сказати, що нічого трагічного не буде, до того, я більш ніж хочу бути впевнений, що це не станеться. Але якщо це станеться, світ має зовсім по іншому реагувати", - наголосив Данілов.

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що загроза президента країни-агресора Володимира Путіна використати тактичну ядерну зброю є "реальною".