Зеленський анонсував нові важливі комунікації з партнерами щодо зброї

Україна наступного тижня проведе нові важливі комунікації з партнерами, присвячені постачанням зброї, аби у наших захисників було все необхідне.

Про це у відеозверненні сказав Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Був цього тижня "Рамштайн", і головне - це швидкість постачання. Наступного тижня будуть і нові важливі комунікації з партнерами - саме заради нашого руху, саме заради зброї, саме заради того, щоб у наших воїнів було все, все необхідне", - зазначив він.

За словами Президента, у неділю завершується важливий для усіх нас тиждень - важливий для української оборони, наших кроків уперед і для наших наступальних дій.

"І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок, найбільш жорсткий, морпіхи 35-ї окремої бригади - дякую Вам. Десантники 79-ки, 130-й окремий розвідувальний бат, 68- ма окрема єгерська бригада, 23-тя окрема механізована бригада - дякую. Артилеристи 44-ї бригади - вдячний вам", - заявив Зеленський.

Глава держави особливо відзначив роту ударних безпілотників 47-ї окремої механізованої бригади на чолі з головним сержантом Рустамом Мустафаєвим і подякував українським воїнам за результат.

"Екіпаж броньованої машини розмінування 70-го окремого полку підтримки, старший сержант Микола Нікандров та молодший сержант Роман Лісін - молодці, хлопці! Наша Нацгвардія - дякую усім Вам", - уточнив Зеленський.

Він також відзначив головного сержанта Василя Ковиліна та командира взводу Дениса Зеленого з 4-го батальйону оперативного призначення 1-ї Президентської бригади Нацгвардії, і подякував їм. За інформацією глави Української держави, вони виконують завдання на Луганщині, під Білогорівкою.

"Наші прикордонники... Особливо відзначу Луцький та Львівський прикордонні загони. Старший солдат Василь Куцик, Авдіївський напрямок - дуже ефективний у відбитті штурмів. Дякую. Сержант Вадим Дружина, Сіверський напрямок - успішно "мінусує" солдатів і техніку ворога. Дякую", - підсумував Президент.

Зеленський у середу відзначив держнагородами 331 військового.