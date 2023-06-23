Зеленський доручив Залужному звільнити одеського військкома, але це не входить в його повноваження

23 червня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити одеського військкома, який придбав нерухомість в Іспанії на кілька мільйонів доларів та перевірити усіх військових комісарів України.

"Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання", - повідомив президент.

Зауважимо, що згідно з підпунктом 12 пункту 10 "Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України", Генеральний штаб ЗСУ, а не Головнокомандувач наділений повноваженнями призначати на посади та звільняти з посад (військової служби) військовослужбовців Збройних Сил.

Також, згідно з абзацом 3 пункту 3 "Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки", безпосереднє керівництво ТЦК та СП (військкомати) і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил.

Командувачем Сухопутних військ ЗСУ є генерал-полковник Олександр Сирський. Журналісти "Української правди" знайшли в Іспанії маєток та офіс, власниками яких є матір та дружина родина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

В оперативному командуванні "Південь" прокоментували розслідування журналістів щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

bykvu.com