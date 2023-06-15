Зеленський: Кожен шлях постачання компонентів для "Калібрів" - шлях посилення терору РФ

Із інших країн у Росію були поставлені десятки компонентів "Калібрів", якими росіяни завдали ракетних ударів по Одесі у середу, і кожен такий шлях постачання - це шлях посилення російського терору.

Про це Президент України Володимир Зеленський поінформував у своєму зверненні, передає Укрінформ.

"Продовжуємо й нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі - з "Калібрів". Десятки компонентів цих "Калібрів" поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання - це шлях посилення терору", - заявив він.

За його словами, світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи - з кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет.

Окремо Президент поінформував, що не лише у середу, а і протягом усього тижня українська влада дуже предметно готується до Конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні.

"Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об'єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип - простий і справедливий, а саме: жодної руїни в Україні не залишиться", - зазначив Зеленський.

Глава української держави запевнив, що "все відбудуємо, все відновимо".

"І вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію й нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде", - сказав він.

Президент зазначив, що українська влада щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, проводить тривалі та глибокі підготовчі наради. За його словами, при цьому залучаються всі потрібні державні інституції, різного рівня.

"І робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення - як і завжди, змістовне - був підготовлений і відповідний рівень міжнародних домовленостей", - запевнив Зеленський.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 червня російська окупаційна армія спрямувала чотири "Калібри" по цивільній інфраструктурі Одеси. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування. Троє людей загинули, 13 отримали поранення.