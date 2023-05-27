Зеленський запровадив санкції проти понад 200 компаній з РФ та Білорусі

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

Відповідний указ No307/2023 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Так, документом президент запровадив санкції проти 51 громадянина Російської Федерації.

Крім того, обмеження ввели проти 220 компаній - російських та білоруських. Зокрема, санкції запровадили щодо таких російських юросіб як АТ "Залізнична торгова компанія", ТОВ "Інноваційні технології мастил", ТОВ "Оборонрегістр". Серед білоруських юросіб під санкції, зокрема, потрапили Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І.

Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

Також санкції ввели щодо кіпрських компаній "Серч Локейшн Лімітед", "2ГІС Локал Серч Лімітед", чеської "Навітел с.р.о" і товариства з обмеженою відповідальністю "Навітел Україна", яке зареєстровано в Україні.