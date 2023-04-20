Зеленський звільнив главу Центру протидії дезінформації при РНБО України

Президент України Володимир Зеленський звільнив Поліну Лисенко з посади керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Відповідний указ No233/2023 від 20 квітня опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Лисенко Поліну Олександрівну з посади керівника Центру протидії дезінформації згідно з поданою заявою", - ідеться у тексті документа.

Центр протидії дезінформації при РНБО України було створено у березні 2021 року.

2 квітня Зеленський призначив Лисенко главою центру і повідомив, що ЦПД почав працювати.

6 квітня главу новоствореного Центру протидії дезінформації - юристку Лисенко - відрекомендував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він висловлював упевненість, що центр стане "ефективною зброєю, яка буде захищати безпеку України".