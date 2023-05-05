Місячне затемнення: астролог дала поради, як скористатися періодом затемнення з користю

Сьогоднішнє місячне затемнення відбудеться в знаку Скорпіона, що створить емоційний дискомфорт. Як пройти цей період і отримати від нього вигоду спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

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«5 травня о 20.21 ми підходимо до закінчення коридору затемнень – місячного затемнення, яке завжди пов'язане з нашими душевними переживаннями і глибинними почуттями. Цього разу воно буде не повним, а частковим, і Місяць перебуватиме в знаку Скорпіона. Це найгірше його положення. У нас проявиться великий емоційний дискомфорт.

Сонце в момент затемнення перебуватиме в Тельці, де торкнеться питання особистих грошей і світових фінансів. Це протистояння внутрішнього і зовнішнього світу. З'єднання Сонця і Урана може дати нам нових світових лідерів, триватиме боротьба за територію в усьому світі, великі зміни у світовій економіці, виникнення нових валют, а з іншого боку, це з'єднання змусить нас розвиватися, змінити погляди на життя та дасть можливості для заробітку», - пояснила астролог.

Базиленко вважає, що саме в затемнення можна закласти сприятливу програму на майбутнє. Тому дуже важливо правильно скористатися цим періодом.

Як правильно зустріти момент затемнення

Оскільки Місяць у Скорпіоні та протистоїть Урану, це чудова нагода позбутися своїх страхів, негативних думок та емоцій. Поспостерігайте протягом 5 травня, які у вас почуття та емоції, що вас турбує. Ви можете перед моментом затемнення прописати їх на папері та спалити. До початку затемнення добре б провести прибирання у своєму будинку, позбутися непотрібних речей, особливо якщо з ними пов'язані неприємні спогади.

«Обійдіть своє житло свічкою за годинниковою стрілкою. Також, очистіть своє тіло, одягніть усе свіже», - радить астролог.

Сам момент затемнення краще присвятити молитві та медитації. Оскільки Місяць в астрології пов'язаний з родом, помоліться за своїх рідних і близьких, за їхнє здоров'я, за тих, кого вже немає з вами. Саме час помолиться за мир, як в Україні, так і на всій планеті, і за мир усередині кожного з нас.

«Місячне затемнення – це прекрасний період позбутися будь-яких шкідливих звичок. Оскільки Сонце в Тельці, саме час з 6 травня почати правильно харчуватися, категорично позбутися шкідливих харчових пристрастей. Ви обов'язково отримаєте чудовий результат, ставши молодшими і стрункішими вже найближчим часом», - впевнена астролог.

Після затемнення постарайтеся налаштуватися на позитивні думки, проявляйте любов до себе, своєї сім'ї та оточення. Це допоможе вам прибрати внутрішній негатив і посилити любов усередині вас.