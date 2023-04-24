У Дії тепер можна отримати виписку про несудимість

Витяг про несудимість тепер доступна в застосунку Дія. Новою послугою може скористатися кожен українець, який досяг 14 років.
Отримати відповідний документ у Дії доволі просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та зробити кілька нескладних дій.
Як отримати витяг про несудимість у Дії:
- зайти в застосунок і перейти в розділ Послуги;
- обрати Довідки та виписки – Витяг про відсутність судимості;
- обрати тип і мету запиту;
- заповнити дані про себе;
- надіслати запит.
Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то виписка формується автоматично. Ви одразу отримаєте її на телефон.