У Дії тепер можна отримати виписку про несудимість

Витяг про несудимість тепер доступна в застосунку Дія. Новою послугою може скористатися кожен українець, який досяг 14 років.

Отримати відповідний документ у Дії доволі просто, для цього необхідно мати застосунок на телефоні та зробити кілька нескладних дій.

Як отримати витяг про несудимість у Дії:

зайти в застосунок і перейти в розділ Послуги; обрати Довідки та виписки – Витяг про відсутність судимості; обрати тип і мету запиту; заповнити дані про себе; надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то виписка формується автоматично. Ви одразу отримаєте її на телефон.