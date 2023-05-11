У Сімферополі росіяни "виселяють" храм ПЦУ: виламують двері, відбирають майно, - ЗМІ

11/05/2023 16:24

В окупованому Сімферополі російська окупаційна влада проводить захоплення місцевого храму Православної церкви України.

Про це повідомляють головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун, а також так зване "міністерство майнових та земельних відносин Криму", підпорядковане Росії.

Андрій Щекун повідомив, що відбувається захоплення окупантами Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі без жодних пояснень і попереджень представників релігійної громади та церковників.

"Окупанти виломлюють двері храму, описують і забирають/крадуть майно української церкви в Криму. У незаконних діях беруть участь представники так званого "фонда госимущества республики Крым рф" разом зі "службовими приставами республіки Крым рф"", - повідомив журналіст.

Він заявив, що керує захопленням храму ПЦУ в Криму московський судовий пристав Євгеній Миколайович Новіков.

"Прихожани перебувають на вулиці, у храм їм заходити не дозволяють. По периметру церкви - російські поліцаї та декілька російських ЗМІ для пропаганди. Наразі все опломбовують і змінюють замки на всіх дверях. Нічого нікому не пояснюють, жодних документів не показують", - пише Щекун.

Тим часом окупаційні "органи влади" у Криму заявили, що "звільняють" приміщення храму, бо ПЦУ "не привела установчі документи у відповідність до законодавства рф".

Там заявили, що звернулися до підконтрольного росії суду в Криму для розірвання договору оренди та "повернення майна".

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