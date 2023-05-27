Українські військові почали навчання на танках Abrams у Німеччині, - Пентагон

Перша група з близько 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині. Очікується, що програма триватиме 10-12 тижнів.

Про це заявив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, повідомляє The New York Times.

За його словами, для близько 200 військовослужбовців у п'ятницю розпочався загальновійськовий інструктаж у Графенворі та Хоенфельсі.

"Цей інструктаж включає базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти, а згодом і більш масштабні навчання за участю батальйонів, які протистоять один одному", - розповів речник Пентагону.

При цьому інші 200 українських військових почали тренуватися як заправляти та обслуговувати танки, сказав полковник Гарн.