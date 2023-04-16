Вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння

16 апреля 2023%, 11:11
 Суспільство Источник: 4-та Влада
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Вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе лише благі вісті, нехай серце наповниться радістю, хай віра допомагає долати труднощі.

Источник: 4-та Влада
 
 
 