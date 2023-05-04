ЗСУ за ніч знищили 18 "Шахедів" та розвідувальний БпЛА

Українські захисники вночі, 4 травня, збили 18 безпілотників, загалом ворог застосував 24 ударні дрони.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог знову атакує "Шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня - східне узбережжя Азовського моря. Окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed-136/131". Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА", - йдеться у дописі.

У Генштабі додають, що бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Центр".

У Києві в результаті збиття ворожих повітряних об'єктів під час нічної атаки уламки пошкодили автомобілі та дорожнє покриття. Про це 4 травня повідомили в Київській міській військовій адміністрації.



