Байден вирішив йти на другий термін президентства

80-річний голова Білого дому Джо Байден оголосив, що має намір брати участь у наступних президентських виборах у США. Експерти проаналізували це рішення спеціально для видання "Коментарі".

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, запевняє, що висування Джо Байдена на ще один президентський термін не викликає подиву.

"Хоча розмови про те, що він, можливо, буде президентом лише на один термін, у зв'язку з його солідним віком, сам Байден ніколи не робив подібних обіцянок. Сьогодні зрозуміло, що він піде на другий термін. По суті, вже йде підготовка, формується передвиборчий штаб", - зазначає експерт.

За його словами, невисування на другий термін могло б бути розцінене як визнання неуспішності політики, що проводиться, тому в цілому для Демократичної партії воно було б неприйнятним.

"Ще один момент пов'язаний з тим, що, якби Байден не висувався, то, за ідеєю, мала б висуватися віце-президентка Камала Харріс. А вона зараз не має достатньо політичної підтримки. Звичайно, серед демократів є досить яскраві постаті, які могли б провести успішну передвиборчу кампанію, але вони не кинуть виклику чинному президентові", - пояснює Володимир Дубовик.

Тому, зазначає він, Байдену треба засукати рукави та працювати, враховуючи, що його рейтинг залишається стабільно невисоким, і що багатьох незалежних виборців і навіть демократів він не надихає.

"До виборів залишається ще достатньо часу. Більшість політичних технологів вважають, що якщо від республіканців знову висуватиметься Трамп, то саме Байден має оптимальні шанси його переграти", - підсумовує експерт.