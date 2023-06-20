Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом проти українського народу.

Президент України Володимир Зеленський подякував парламенту Словаччини, передає Укрінформ з посиланням на Твіттер глави держави.

"Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Своєчасне рішення, вагомий внесок у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв", - наголосив глава держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також подякував Словаччині за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Словаччина приєднується до все більшої кількості країн, які визнають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Цей акт історичної справедливості служить яскравим нагадуванням про нашу відповідальність за те, щоб кривдники не діяли безкарно. Дякую, Словаччино!", - зазначив Кулеба у Твіттері.

14 червня Президент Володимир Зеленський подякував Люксембургу за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.