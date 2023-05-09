Пентагон оголосив про виділення нового пакета допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

Пентагон у вівторок, 9 травня, оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму у 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

Пакет допомоги спрямований на посилення протиповітряної оборони України та забезпечення потреб Збройних сил в артилерійських боєприпасах. Він надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

У пакет допомоги від США увійдуть:

додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

боєприпаси для протидії БПЛА;

155-мм артилерійські снаряди;

послуги комерційної супутникової зйомки;

кошти на навчання, ремонт і обслуговування озброєнь.

3 травня США виділили пакет допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, який включав додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії