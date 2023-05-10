Путін скасував візовий режим для грузинів. У Грузії кажуть про провокацію

Президент росії володимир путін своїми указами скасував візовий режим для громадян Грузії, а також заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі каже про провокацію.

Про це йдеться в указі президента рф.

путін дозволив уже з 15 травня в'їзд-виїзд до росії для громадян Грузії без оформлення віз.

Окрім того, росія знімає заборону на повітряні перевезення з території рф на територію Грузії. Також скасовується рекомендація МЗС росії від 21 червня 2019 року для громадян рф утримуватися від поїздок до Грузії.

"Водночас при відвідуванні цієї країни слід враховувати аспекти безпеки, виявляючи обачність", - заявила представниця МЗС рф марія захарова.

У відповідь президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що це - "чергова російська провокація".

"Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією є неприпустимим, поки росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію", - зазначила вона.

Зурабішвілі провела брифінг, де заявила, що рішення путіна спричинить політичну напругу в Грузії, а її країні не потрібні "подарунки від Москви".

Так, президентка Грузії вважає, що необхідно зібрати Раду національної безпеки Грузії, а також розглянути питання про запровадження 3-місячних віз для громадян росії, цитує "Ехо Кавказу".

Громадське телебачення



