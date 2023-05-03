США не хочуть спекуляцій, що Україна "атакувала" Кремль, не заохочують удари по Росії - Білий дім

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що США не можуть підтвердити причетність України до "ударів" по Кремлю і не заохочують Україну до ударів всередині Росії. Про це вона розповіла під час пресбрифінгу.

За словами речниці Білого дому, "занадто рано" говорити про те, чи є заяви Росії щодо замаху на Путіна операцією під "чужим прапором". Вона додала, що Білий дім не спекулюватиме щодо правдивості звинувачень з боку РФ.

Жан-П'єр наголосила, що США не роблять "жодних кроків", які б допомагали Україні завдавати ударів всередині Росії.

"З початку цього конфлікту Сполучені Штати, звичайно, не заохочують і не сприяють Україні завдавати ударів за межами своїх кордонів. Ми дуже чітко сказали про це", - сказала вона.

Речниця Білого дому зауважила, що наразі нерозумно спекулювати стосовно того, що Росія скоїла "атаку" на Кремль під "фальшивим прапором", про що раніше попереджали США.

"Поки що дуже рано говорити, як ви мене запитали, про "фальшивий прапор". Але, очевидно, у Росії є історія подібних дій", - сказала вона.