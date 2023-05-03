Реактивна артилерійська система HIMARS ЗСУ веде вогонь поблизу лінії фронту на Херсонщині, 5 листопада 2022 року, ілюстративне фото

HIMARS та ракети Hydra-70: США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги

У середу, 3 травня, влада США оголосила про надання нового озброєння Україні в рамках чергового пакету військової допомоги, повідомляє пресслужба Пентагону.

За інформацією американського відомства, загальна вартість нового пакета допомоги складає 300 млн доларів - до нього увійшли:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - зазначають у Пентагоні.

19 квітня Білий дім та Міністерство оборони США оголошували про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Попередній, 35-й пакет допомоги Україні, США надали ще на початку квітня. Тоді зброї та боєприпасів було надано на 2,6 мільярда доларів.