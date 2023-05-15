США продовжать виділяти Україні пакети допомоги у наступні місяці, - Білий дім

Сполучені Штати Америки продовжать виділяти пакети підтримки для України у сфері безпеки та оборони.

Про це заявив координатор із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

"Що стосується Сполучених Штатів, ми надалі підтримуватимемо Україну. Ви бачили, як виділялися пакети оборонної допомоги приблизно раз на два тижні - це триватиме впродовж наступних тижнів і місяців", - сказав Кірбі.

За його словами, про підтримку нашої держави йтиметься на саміті лідерів G7 у Хіросімі (Японія), що запланований цього тижня. Кірбі додав, що всі країни-учасниці "Групи семи" підтримують протидію російській агресії та виділення допомоги Україні, а США як у межах цього формату, так і поза ним зберігатимуть міжнародне лідерство на підтримку нашої держави.

Нагадаємо, Вашингтон поки що не готовий передавати ЗСУ американські далекобійні ракети. Попри це США нададуть Україні ще більше зброї, якщо буде відповідний запит від Києва.

Нещодавно Джон Кірбі повідомив, що Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій. Йдеться про бронетехніку, артилерію, ППО і боєприпаси.