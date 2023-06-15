У Європарламенті знищення Каховської ГЕС назвали воєнним злочином Росії

Депутати ЄС закликали до впровадження нових санкцій проти РФ і продовження підтримки України.

Представники Європейського парламенту засудили знищення Каховської ГЕС. Руйнування дамбі названо воєнним злочином, скоєним російськими військовими, у відповідному повідомленні Європарламенту за підсумками пленарного засідання 14 червня.

"Депутати засудили знищення української греблі в Новій Каховці, нещодавній воєнний злочин, скоєний Росією, який має зіткнутися з наслідками. , - йдеться у заяві.

Російські війська підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що окупанти довго готувалися до теракту на станції. За даними президента Володимира Зеленського, знищити об'єкт ззовні фізично неможливо, тому підрив могли здійснити зсередини. Про те, що, швидше за все, саме РФ підірвала дамбу, сказали й кілька західних лідерів.

Ігор Маскалевич упевнений, що катастрофа на Каховській ГЕС – не остання техногенна аварія, до якої має бути готовою Україна. Чому? Читайте у тексті "Каховка - анонсований злочин".