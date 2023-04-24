В аеропортах Німеччини скасовані сотні рейсів через страйк співробітників

Працівники аеропортів Берліна та Гамбурга влаштували в понеділок страйк через тривалу суперечку щодо підвищення заробітної плати, що призвело до скасування рейсів в обох німецьких містах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У Берліні були скасовані всі 220 рейсів на виліт і 70 з 240 рейсів на приліт. Через страйк, оголошений заздалегідь профспілкою Ver.di, аеропорт у Гамбурзі рано вранці оголосив про скасування 50 зі 160 вильотів.

Страйк розпочався о 3:30 ранку і має тривати до півночі.

Профспілка хоче посилити тиск на роботодавців, з якими вона веде переговори про надбавки за особливі години роботи, наприклад, у вихідні, і правила оплати понаднормових.

У берлінському аеропорту Берлін-Бранденбург у понеділок страйкують працівники служби авіаційної безпеки, пасажирського контролю, а також контролю персоналу і товарів. Оскільки без цих працівників пасажири не можуть бути перевірені і допущені в зону безпеки, аеропорт був змушений скасувати всі вильоти пасажирських рейсів.

Протягом останніх місяців профспілка часто влаштовувала страйки – три в аеропорту Берліна в цьому році – щоб підкреслити свої вимоги.

На вихідних німецькі урядовці та профспілки уклали угоду про підвищення заробітної плати для понад 2,5 мільйонів працівників державного сектору, що поклало край тривалій суперечці і запобігло можливості руйнівних тотальних страйків. Однак ця угода не включала працівників аеропортів.

На середу профспілка Ver.di оголосила про подальші страйки працівників місцевих підприємств громадського транспорту в землях Шлезвіг-Гольштейн, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Баварія та Баден-Вюртемберг, де поки що не було досягнуто жодних домовленостей.