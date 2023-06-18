Зустріч Блінкена з главою МЗС Китаю тривала понад 5 годин

Переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганем тривали 5,5 годин

Про це повідомив представник Державного департаменту США, передає CNN.

Після завершення зустрічі дипломатів розпочалася робоча вечеря. Це була перша зустріч Блінкена зі своїм китайським колегою.

Офіційні представники обох урядів висловили сподівання на візит, але Блінкен пообіцяв висловити "дуже серйозну стурбованість з цілої низки питань", включаючи вторгнення Росії в Україну.

Ентоні Блінкен - перший держсекретар, який відвідав Китай за п'ять років, і найвищий чиновник США, який побував з такою місією з того часу, як президент Джо Байден обійняв посаду.