Daewoo на "евробляхах" сбил женщину с двумя детьми

В Киеве на улице Берковецкая на пешеходном переходе водитель автомобиля Daewoo сбил женщину с двумя детьми.

Об этом пишет Киев.Оперативный в Facebook.

"Водитель Daewoo говорит, что ехал медленно, около 35 км/час, но не заметил пешеходов из-за плохого освещения и из-за того, что пешеходы были все в темном. Свою вину полностью признает. Трезв", - сообщили в группе.

Женщину с незначительными травмами госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа и патруль полиции.

Ранее в Киеве водитель автомобиля Hyundai сбил пьяного пешехода-нарушителя, который перебегал восемь полос в непредусмотренном месте.