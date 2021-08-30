Депутат Трухін і новина про ДТП, яка зникла з сайтів: що відомо

Напередодні низка ЗМІ повідомили, що депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін нібито скоїв ДТП у Києві, в якому постраждало шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Сам депутат ніяк не коментував ці звинувачення.

Згодом понад 30 українських ЗМІ видалили публікацію про інцидент або прибрали звідти згадку про депутата. Це, своєю чергою, спровокувало ще більший скандал.

У фракції "Слуга народу" кажуть, що не виключатимуть зі своїх рядів Олександра Трухіна, поки його вина не буде доведена.

До того ж, він у складі офіційної делегації України супроводжуватиме президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

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У Національній поліції факт ДТП підтвердили, але імен його учасників не назвали.

Що відомо про ДТП

23 серпня Трухін з'їздив до Полтави, де брав участь у святкових заходах, зокрема у піднятті найвищого в області прапора України. Це підтверджує фото на сайті Полтавської міської ради.

Місцеве інтернет-видання "Полтавщина" повідомило, що після завершення урочистостей депутат Трухін разом з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим обідали в полтавському ресторані "Лілея".

Після цього депутат сів у авто та поїхав у напрямку Києва.

А вже по обіді поблизу на Бориспільській трасі поблизу Києва трапилася ДТП, в якій постраждало шість людей, серед них - двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі.

Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який протаранив автомобіль Daewoo.

Видання "Центр новин" з посиланням на очевидців написало, що саме Олександр Трухін був за кермом Audi. Також свідки твердили, що начебто Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження немає.

Журналіст Тарас Середич у своєму телеграм-каналі виклав стоп-кадр із відео з місця подій, на якому видно чоловіка, схожого на Олександра Трухіна.

У поліції підтвердили факт ДТП, але імен учасників не назвали. Додали лише, що за фактом ДТП почали кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

Що написали ЗМІ

Новину про ДТП, яке буцімто сталося за участі депутата, 23 та 24 серпня опублікували десятки медіа. Але уже через два дні публікації почали зникати з сайтів.

А деякі редактори видань, що повідомили про ДТП з Трухіним, розповіли, що їм пропонували 200 доларів за те, щоб прибрати новину з сайту.

Приклади таких "пропозицій", які отримали медіа, опублікувала шеф- редакторка інформаційного агентства "Центр новин" Ольга Витак.

Про схожу ситуацію зі зникненням новин про ДТП повідомив і журналіст Костянтин Андріюк.

Видання "По той бік новин" разом з іншими журналістами веде облік видань, які опублікували, а згодом прибрали новину про ДТП і згадку про Трухіна. У цьому списку вже понад 30 ЗМІ.

Телеканал Kyiv LIVE 29 серпня показав сюжет з місця ДТП. Журналіст побував на місці події й поговорив зі свідками і потерпілими, які твердять, що "аварію спровокував Трухін". Депутат декілька разів з'являється в кадрі.

Сюжет провисів на Youtube всього пів години після чого зник. Журналіст Олексій Братущак знайшов сюжет в ефірі телеканалу й опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Що кажуть в "Слузі народу"

Олександр Трухін і фракція партії "Слуга народу" поки що не прокоментували ситуацію, попри численні звернення журналістів.

Голова парламентскього комітету з питань фінансів, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев сказав, що Трухіна поки що не виключать з фракції і закликав керуватися фактами.

"Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що, можливо, хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного роду чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев в ефірі телеканалу "Прямий".

Гетьманцев не зміг підтвердити чи спростувати інформацію щодо аварії і ймовірної участі в ній його однопартійця Трухіна і порадив звертатися до поліції.

"Ніхто нічого не замовчує... У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - додав депутат.

За словами Гетьманцева, Олександр Трухін залишиться членом офіційної делегації України, яка 30 серпня вирушає до Вашингтону.

1 вересня відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського та Джо Байдена.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-58385341