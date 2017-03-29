Киевское управление ГСЧС: "В Осокорках горит сухостой, крушение вертолета не подтверждено" (фото, видео)

"КП в Украине" выяснила вероятные причины ночного пожара в районе столичного метро Харьковская на Осокорках.

В Киевском управлении ГСЧС аварию вертолета на окраине города не подтвердили и пояснили вероятные причины пожара. Об этом сообщили в комментарии для "КП в Украине" в пресс-службе ведомства, 29 марта.

В районе Осокорков происходят несколько пожаров. Вероятно горит сухостой - открытая прошлогодняя трава, которую выжигают дачники. За прошлые сутки на подобные пожары в Киеве было порядка двадцати вызовов и в среднем горело около 10 тысяч квадратных метров травы. Направлены пожарные отряды.

В главном управлении Нацполиции в Киеве "КП в Украине" также сообщили, что информации о крушении летательного аппарата нет, но есть сообщение о пожаре.

В соцсетях ранее пользователи предположили, что упал вертолет, некоторые даже якобы слышали взрыв. Другие же наоборот, сразу писали, что пламя похоже на горящую траву.

- Зарево на все небо, даже я с 82 вижу! - дополнила картину Елена Горбенко.

- Горит полосой, обычно так горит, когда поджигают траву. Правда сейчас сильно горит, - написала Анжела Сорока.

Позже комментаторы указали, что на место ЧП приехали несколько бригад пожарных и полиции, место воспламенения локализовали и пламя понемногу идет на спад. Сообщалось также, что машины спасателей некоторое время не могли найти подъезд к очагу возгорания. Местные собираются помогать спасателям.

Там огромная площадь, пол ночи точно будут тушить... - написал Александр Гончар.

- Пожарные и полиция на месте! Все ок, - написала пользователь - Анастасия Ситало

"Фото напротив пожара с берега. Сам пожар через озеро" -сказано в подписи к снимку. Фото: Svetlana Sudbina

Фото: Фейсбук/Татьяна Довгалюк

видео Alex Bogomaz