Кличко повідомив, що серед киян, що захворіли на коронавірус за минулу добу - троє медиків

У столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу захворіло 15 людей.

Про це на брифінгу в середу, 8 квітня, розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 15 людей. Загалом у столиці вже 294 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - цитує Кличка "Укрінформ".

За його словами, серед осіб, що захворіли: 8 жінок віком від 29 до 67 років та 6 чоловіків - від 43 до 61 року та один 16-річний юнак.

Також серед киян, що захворіли за минулу добу, троє медиків.

Він додав, що до лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів, інші - лікуються вдома під контролем медикiв.

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструватися випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м'яса в місті Ухань.

Згодом стало відомо, що виліковуються у багато разів більше людей, ніж помирають (летальність становить ~5%). Вакцини від COVID-19 наразі не винайшли.

Хвороба супроводжується жаром, сухим кашлем, задухою, пневмонією. Приблизно у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі, у 15% - у важкій. Частина людей не підлягають інфікуванню.

Серед молодих людей кількість летальних випадків не перевищує 0,2%, тоді як для людей старшого й похилого віку рівень смертності може сягати 15% і зростати залежно від рівня медичної допомоги (зокрема наявності апаратів штучного дихання). Ускладнюють ситуацію також хронічні захворювання.