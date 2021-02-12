Контрразведка СБУ разоблачила двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задания по сбору секретных сведений по боеготовности и обеспечения ВС Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агентам поставлена задача получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО/ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии. Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Следователи и контрразведчики СБУ задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи "тайных" документов и попытки их переправки российским кураторам обусловленными каналам связи. Операция происходила согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении уличенных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные меры по части 1 статьи 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины.

Прекращение противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, как николаевец по заказу ФСБ пытался за 10 тысяч долларов купить тайные разработки харьковского института, но его задержала контрразведка.