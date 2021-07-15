На "червоній" гілці потяги метро курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко".

У Києві на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина впала під потяг. На місці працюють фахівці.

На "червоній" гілці потяги метро курсують від станції "Хрещатик" до станції "Академмістечко", інформує пресслужба КП "Київський метрополітен".

Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють повідомити одразу.

Як повідомляли, 25 червня пасажир упав на колію на станції метро "Майдан Незалежності". Рух на "синій" гілці призупиняли.