На шахте им. Засядько в Донецке начали поднимать на поверхность заблокированных горняков

Подъем горняков на поверхность начался на шахте им. Засядько в оккупированном Донецке, которая была обесточена в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "минугля" "ДНР".

В 4:00 (по киевскому времени) в результате обстрела была обесточена ПАО "Шахта им. Засядько". Под землей оказались заблокированными 203 человека.

Отмечается, что в 8:40 был подключен аварийный генератор и начат подъем горняков на поверхность. "Угрозы для жизни и здоровья горняков нет", - говорится в сообщении.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке подтверждает информацию. "На шахте "Засядько" авария. С третьей смены не выехало более 200 человек. Причиной стало повреждение электроподстанции. Также отключен резервный подвод. Уже подвезли генератор и в ручном режиме пытаться поднять людей. UPD: раз люди ели более 12:00 назад", - написал он.