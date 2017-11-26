В Святошинском районе столицы мужчина совершил самоубийство на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел вечером в субботу на остановке на улице Гната Юры. По данным полиции, погибшему было около 60 лет. Он выстрелил в себя из револьвера и умер в машине скорой помощи.

На столичной остановке застрелился мужчина

"Вызов поступил в 18:30. Мужчина в возрасте около 60 лет не европейской внешности достал револьвер и выстрелил в себя. Умер он не сразу, приехала скорая помощь, он скончался по дороге в больницу. Личность этого человека не идентифицирована, криминалисты взяли показания у людей", - говорится в сюжете.