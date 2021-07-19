Негода вирує в Україні

За прогнозом Sinoptik.ua, 20 липня очікується шквальне посилення вітру до 15-24 м/сек, град діаметром до 24 мм у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Потужні грози можливі на півночі, заході та у центрі країни.

У деяких областях при надзвичайно сильній спеці та низькій вологості можуть пройти небезпечні сухі грози, коли опади випаровуються в атмосфері, не досягнувши землі.

Температура повітря знизиться на 2-4 градуси в центральній, північній та західній Україні. На сході та півдні буде дуже спекотно, до +38 °С.