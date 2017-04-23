Обвинения боевиков в причастности ВСУ к подрыву машины СММ ОБСЕ являются провокацией - штаб АТО

Обвинения со стороны боевиков ОРДЛО в якобы причастности Вооруженных сил Украины к подрыву автомобиля СММ ОБСЕ на оккупированной части Луганской области беспочвенны и носят провокационный характер. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО.

"Обвинения руководителей ОРДЛО относительно диверсионных действий ВСУ, в результате которых погиб представитель СММ ОБСЕ, являются безосновательными, носят провокационный характер и имеют целью дискредитацию Украины", - говорится в заявлении, обнародованном в воскресенье.

Также в штабе АТО заявляют, что не отвечают действительности и заявления боевиков о якобы обстреле ВСУ места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ: "В течение суток в указанном районе украинской стороной СЦКК не зафиксировано ни одного случая нарушения режима "тишины". Следовательно, заявления представителей ОРЛО касательно обстрела Вооруженными силами Украины места подрыва автомобиля СММ ОБСЕ не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В связи с гибелью и ранением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории, штаб АТО призывает граждан и международные организации строго соблюдать меры безопасности во время передвижения по оккупированной территории. Штаб подчеркивает , что "наличие большого количества бесконтрольно расставленных минных полей создает реальную угрозу для жизни и здоровья мирного населения".

Ранее сообщалось, что 23 апреля при подрыве на мине автомобиля СММ ОБСЕ на временно оккупированной части Луганской области погиб гражданин США, были ранены граждане Чехии и Германии. Как сообщил на брифинге замглавы миссии Организации в Украине Александр Хуг, раненые наблюдатели доставлены в больницу в оккупированном Луганске. Еще трое членов ОБСЕ были отправлены на базу Организации в Луганской области. Также Хуг сообщил, что дорогой, на которой произошел подрыв, ранее пользовались местные жители и патрули ОБСЕ, следовательно, мин на ней не должно было быть.