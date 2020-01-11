Офис президента Украины обнародовал фотографии сбитого в Иране лайнера МАУ (фото)

Офис президента Украины обнародовал фотографии сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - говорится в сообщении.

Сегодня, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране.

Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасан Рухани, который запланирован на 17:00.