Похищение школьниц в Киеве оказалось предложением выйти замуж

Парень хотел оригинальным способом признаться в любви.

История с похищением двух девушек-школьниц на Оболони всполошила жителей столицы и правоохранителей. Однако, похищение оказалось спланированным предложением выйти замуж. Об этом сообщил УНИАН, ссылаясь на информацию издания "Сегодня".

ЧП произошло 6 сентября вечером, на улице Мате Залки. Очевидец происшествия рассказал, что несколько подростков в черных масках насильно затолкали двух школьниц (судя по их юному виду) в автомобиль Audi и увезли в неизвестно направлении.

Жертвы звали на помощь и отбивались от похитителей, но все произошло настолько быстро, что никто не успел им помочь, хоть на улице и было достаточно людно.

Свидетель тут же сообщил о ЧП в полицию. Правоохранители объявили план "Перехват". Полиция оперативно вычислила автомобиль "похитителей" и оказалось, что юную киевлянку... "украл" ее жених.

- Парень, таким образом решил сделать ей предложение выйти за него замуж, - рассказали в столичной полиции.

Киднеппинг (похищение человека) - древний и суровый криминальный бизнес со своими правилами и традициями. В последние годы в Украине он приобрел такой же размах, как кражи и грабежи.