Російське та японське судна зіткнулись в Охотському морі: є загиблі

Російський суховантаж "Амур" поблизу узбережжя Японії врізався в японське рибальське судно "Дайхаті Хоккомару". В результаті катастофи загинули 3 японців. Причиною трагедії могла стати погана видимість.

Суховантаж прямував у порт "Корсаков". Зіткнення трапилось за 23 кілометри на північний схід від порту Момбецу. Загинули 3 японців

"Амур", водотоннажність якого 662 тонни, фактично перевернув рибальське судно з водотоннажністю 9,7 тонни. Російські моряки витягнули з води 5 японців, проте 3 з них уже були мертві: 60-річний старший механік та двоє 30-річних членів екіпажу. Екіпаж суховантажу не постраждав.Росіяни кажуть, що з їхнім судном - все в порядку

Росіяни запевняють, що у судна все в порядку з документацією. "Амур" пройшов обов'язкову сертифікацію у 2020 році. Наразі суховантаж відбуксирували в порт Момбецу для проведення розслідування. Експерти мають розібратись, чи спрацювало обладнання, що попереджає про зближення. Також з'ясують, чи правильно діяли команди. На місці катастрофи поки працюють катери рятувальної служби.

Суховантаж "Амур" споруджений у 1989 році в Японії. Судно ходить під російським прапором і базується у порту Невельськ.