Склад с оружием и боеприпасами выявили правоохранители в Барышевском районе Киевщины

В понедельник, 21 августа, прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в г.Киеве и области при осуществлении досудебного расследования вблизи одного из сел Барышевского района на территории нежилых помещений было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы.

В обнародованной пресс-службой прокуратуры Киевской области информации не указывается количество и типы обнаруженных боеприпасов и вооружения, однако судя по опубликованной фотографии в схроне находилось 10 ручных гранат, взрыватели к ним, гранатомет, а также некоторое количество патронов.

Бориспольская местная прокуратура начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается и находится на контроле местной прокуратуры.