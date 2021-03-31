У Києві замінували посольство Росії - ЗМІ

У столиці правоохоронці перевіряють повідомлення про можливе замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу Time.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Нацполіцію Києва.

"Дійсно, надійшло повідомлення про мінування даних об'єктів. В даний час проводиться перевірка", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі додали, що на місці зараз працюють слідчо-оперативні групи, кінологи та вибухотехніки.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про замінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.