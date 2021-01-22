У Мінську біля будинку уряду чоловік скоїв самопідпал

Біля Будинку уряду в центрі Мінська чоловік скоїв самопідпал. Він отримав опіки понад 50% тіла.

Про це пише TUT.BY, передає РБК-Україна.

У мережі з'явилося відео події. Полум'я з палаючої людини збили охоронці за допомогою вогнегасників, на місце події приїхала швидка допомога, яка відвезла потерпілого.

Місце події на цей час оточили.

"Уточнюються обставини, на місце виїхала слідчо-оперативна група. Ми встановлюємо особу постраждалого чоловіка", - зазначила офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

Видання зазначає, що допомога рятувальників на площі Незалежності не знадобилася, проте потерпілого доставили в лікарню.

Пізніше про стан потерпілого розповіли в Міністерстві охорони здоров'я. Він перебуває без свідомості.

Зазначено, що при первинному огляді співробітники швидкої діагностували у нього опіки понад 50% відсотків тіла. Його відвезли в Республіканський опіковий центр.