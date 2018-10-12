В Германии во время движения загорелся поезд: эвакуированы 500 пассажиров

В Германии во время движения на борту поезда сообщением Кельн-Франкфурт произошло возгорания. В результате ЧП пришлось эвакуировать 500 пассажиров, находившихся в вагонах, сообщает издание Hessenschau.

"На железнодорожном маршруте Кельн-Франкфурт загорелся поезд ICE 510. Путешествующие вовремя покинули поезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в 6:30 утра по местному времени в пятницу, 12 октября. В момент возникновения пожара поезд проезжал Вестервальд, между станциями Зигбург-Бонн и Монтабаур (Рейнланд-Пфальц).

По данным СМИ, полностью выгорела задняя часть состава. Пассажиров после эвакуации доставили на автобусах до ближайшей железнодорожной станции, откуда они смогли продолжать путь дальше.

Сегодня железнодорожный участок, на котором произошло ЧП, будет закрыт как минимум до полуночи. Пассажиров других поездов предупреждают о серьезных задержках в связи с объездом.

Согласно предварительным заключениям экспертов, возгорание было вызвано техническим дефектом.