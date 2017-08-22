В Италии произошло землетрясение, есть жертвы

Троих детей спасли из-под развалин жилого дома, разрушенного землетрясением в местечке Казамиччола-Терме на итальянском острове Искья.

Об этом сообщает Il Dispari.

Их спасение было встречено аплодисментами и криками радости, но официальные власти пока не подтвердили факт спасения детей. Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в ночь на вторник.

Первоначально сообщалось о землетрясении с магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, есть данные о гибели еще одного человека.

Землетрясение произошло за несколько дней до первой годовщины великого землетрясения в центральной Италии. Серия землетрясений началась в Италии 24 августа прошлого года - тогда под завалами погибли около 300 человек. 25 тысяч граждан остались без жилья.

© По материалам Il Dispari / О.К.