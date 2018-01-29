В Харьковском университете Воздушных Сил застрелился курсант

В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"28 января около 21:30 в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту руководством вуза назначено служебное расследование.

"Одной из версий следствия, которая в настоящее время рассматривается правоохранительными органами, - самоубийство военнослужащего. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства гибели выясняются", - сказано в сообщении.