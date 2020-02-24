В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, 12 человек госпитализированы

Сегодня, 24 февраля, в Киеве на Харьковской площади произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика МАЗ. В результате аварии пострадали 12 человек. Об этом с места происшествия сообщает "Информатор".

По предварительной информации, грузовик остановился на красный свет, а водитель маршрутного такси по неизвестным причинам не успел притормозить и врезался. Погибших в результате аварии нет, но 12 человеек получили травмы различно степени тяжести. Серьезнее всего пострадал водитель маршрутки, его доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии. Также в больницы с травмами легкой и средней тяжести были доставлены 11 пассажиров автобуса.

Авария стала причиной образовавшейся пробки в сторону Борисполя, две полосы для движения были полностью перекрыты. По состоянию на 19:00 пробка растянулась почти на 9 км - от станции метро "Выдубичи" до Харьковской площади.

На месте происшествия работали несколько карет скорой помощи, а также патрульная полиция. На данный момент правоохранители занимаются уточнением деталей ДТП.