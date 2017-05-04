В киевском McDonald's посетитель убил человека одним ударом

В ресторане McDonald's возле станции метро "Минская" в Киеве посетитель убил мужчину одним ударом.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в столице.

На видео видно, как мужчины о чем-то говорят друг с другом, а вскоре один из них ударил другого кулаком в голову и тот упал. Впоследствии выяснилось, что упавший мужчина умер в результате черепно-мозговой травмы.

"К потерпевшему подошел неизвестный, и сделал ему замечание по поводу того, что тот курил в общественном месте и ругался с прохожими. В результате между мужчинами произошел словесный конфликт во время которого разыскиваемый ударил своего оппонента в лицо и тот упал на асфальт", - сообщили подробности ЧП в пресс-службе полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 119 часть 1 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). Санкция предусматривает от 3 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

На сегодняшний день полиция занимается поисками убийцы. Всех, кто располагает информацией о местонахождении преступника, правоохранители просят обращаться по номеру 102.