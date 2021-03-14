В окупованому Росією Криму озеро Бугаз біля Судака обміліло і опинилося на межі зникнення

В окупованому Росією озеро Бугаз, розташоване поблизу Судака, обміліло і опинилося на межі зникнення.

Про це розповів кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, інформує "Крим. Реалії".

Правозахисник відвідав Бугаз і заявив, що озеро стрімко втрачає воду. За його словами, це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод.

"Право на сприятливе навколишнє середовище - одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце - озеро Бугаз - яскравий тому приклад. Зараз водоймище перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, що живили озеро", - зазначив Джеппаров.

Він додав, що така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах окупованого Криму.