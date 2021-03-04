За добу окупанти чотири рази порушили "тишу", один захисник поранений

В районі проведення операції Об'єднаних сил 3 березня було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї.

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зі станкових протитанкових гранатометів противник здійснив декілька неприцільних пострілів у бік українських позицій біля Водяного, що поблизу Донецька, а неподалік Кам'янки українських захисників загарбники обстріляли зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Причепилівка російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції наших захисників, застосувавши підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

Унаслідок обстрілу кульове поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

У деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗС України. Це свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей.

Від початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Вранці, в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120 мм міномети.

А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів.

Серед наших воїнів бойових втрат немає.

На провокації противника воїни відкривали вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, запевняють у штабі ООС.