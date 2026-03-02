Держстат назвав розмір середньої зарплати в Україні у січні

У січні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників скоротилася на 9,5% порівняно з груднем 2025 року і становила 27 975 грн.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно з інформацією Держстату, середня заробітна плата штатних працівників на кінець січня 2026 року становила 27 975 грн, що на 9,5% менше у порівнянні з показником грудня 2025 року (30 926 грн).

Найбільший рівень заробітних плат - у секторі інформацій та телекомунікації (76 905 грн), на авіаційному транспорті (58 249 грн) та у сфері фінансів і страхової діяльності (54 901 грн). Найнижчий рівень оплат у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг (13 822 грн) та у фахівців бібліотечної та архівної справи (13 104 грн).

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві (43 865 грн) та у Київській області (28 598 грн). Регіони з найнижчим рівнем оплати праці: Чернівецька (19 984 грн) та Кіровоградська (19 996 грн) області.

За даними Держстату, станом на 1 лютого 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати становила 3,4 млрд грн.

Як повідомлялося, середній розмір заробітної плати у 2025 році, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 20 653 грн.