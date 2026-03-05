ЄС може надати Україні кошти на ремонт нафтопроводу "Дружба" на тлі блокування кредитів - Bloomberg

Європейський союз розглядає можливість надати Україні фінансову допомогу для ремонту нафтопроводу "Дружба". Про це 5 березня повідомив Bloomberg.

Надання допомоги планується через бюджетні асигнування Єврокомісії. За словами джерел, Єврокомісія веде переговори з Києвом щодо можливості відправки місії для оцінки збитків на "Дружбі".

У січні по об'єкту вдарила країна-агресор РФ. Об'єкт зазнав серйозного пошкодження через пожежу в резервуарі та руйнування обладнання, електрокабелів, трансформаторів і системи виявлення витоків.

Загалом, як сказали співрозмовники, нафтопровід зазнав майже 20 атак, а роботи часто проводять під ризиком нових обстрілів.

Проте Угорщина і Словаччина блокують підтримку України та запровадження санкцій проти Росії, доки постачання нафти через "Дружбу" не будуть відновлені. Країни стверджують, що Київ навмисно зупинив постачання "Дружбою". Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує критично важливу допомогу, включно з EUR90 млрд кредитів ЄС, поки потоки нафти не відновляться. Словаччина тим часом тимчасово зупинила екстрені поставки електроенергії в Україну.

Раніше джерела Financial Times повідомляли, що Україна відмовляється надати доступ деяким проукраїнським урядам ЄС і Європейській комісії для перевірки пошкодженого нафтопроводу "Дружба", посилаючись на масштабні руйнування після російського удару в січні.