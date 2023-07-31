Україна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від США

До державного бюджету України надійшов грант в розмірі 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Гроші було передано через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.

"Безповоротна фінансова допомога від США є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Довідково

Грант був наданий як частина п'ятого додаткового фінансування в рамках проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки та оборони.

Нагадаємо, що 25 липня Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет військової допомоги Україні. До нього увійде різноманітне озброєння - від мінідронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

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